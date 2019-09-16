Москва, , 16:04 — REGNUM 23 сентября в 10:30 в Москве, в Институте мировой литературы (ИМЛИ) РАНоткрываетсяIX Международная научная конференция «Андрей Платонов в мировом культурном пространстве». Она станет центральным событием юбилейного платоновского года — в 2019 году автору «Сокровенного человека» и «Чевенгура», «Котлована» и «Технического романа» исполнилось 120 лет.

География платоновского научного форума еще никогда не была столь обширной. Ученые, переводчики, писатели, издатели, режиссеры съедутся на него со всей России, с Украины, из Сербии, Германии, Швеции, Бельгии, Испании и Италии, США и Японии, Китая и Южной Кореи. Предметный, тематический горизонт конференции также исключительно широк: историко-литературный и историко-культурный контексты 1920-х — 30-х годов, история текстов «Чевенгура», «Котлована», «Впрок» и рассказов конца 1930-х годов, современники и собеседники Платонова в жизни и литературе, Платонов как кинодраматург, философ, поэт и читатель, проблемы рецепции Платоновского наследия.

В ходе первого дня конференции исследователи расскажут о том, как переводят, читают и воспринимают Платонова в Швеции, Германии, Китае, Латинской Америке. В этот же день, в 17:30, состоится презентация новых книг — переводов произведений Платонова, научных изданий, посвящённых его творчеству, архивных публикаций, вышедших за последние пять лет. Наряду со шведским переложением платоновских писем и каталанским переводом «Котлована», здесь будут представлены новые и новейшие труды Группы собрания сочинений Андрея Платонова ИМЛИ РАН. В их числе: монография Елены Антоновой «Воронежский период жизни и творчества А.П. Платонова», второе (дополненное 22 новыми текстами) издание тома писем («Редакция Елены Шубиной», АСТ) и главные книжные события 2019 года — вторая книга «Архива А. П. Платонова» с описанием и представлением рукописи «Чевенгура» и четвертый том собрания сочинений в двух книгах. Последний включает произведения 1928−1932 годов и огромный реальный комментарий, впервые сопровождающий «Впрок», «Котлован», «Ювенильное море», «Шарманку», «Высокое напряжение» и другие известные и малоизвестные платоновские тексты «реконструктивного периода».

Продолжится юбилейная платоновская конференция 25 сентября в Литературном институте им. А. М. Горького, где в заключение мероприятия состоится круглый стол «Мой Платонов». О своем диалоге с Платоновым на нем расскажут писатели Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, редактор Елена Шубина, воронежская художница, блестящий иллюстратор Платонова Наталья Коньшина, президент Международного Платоновского фестиваля искусств, театральный режиссер Михаил Бычков, сербский философ и издатель Владимир Меденица и др. Начало в 16:00.