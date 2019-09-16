Архангельск, , 15:33 — REGNUM История архангельского научно-образовательного центра пополнилась еще одним соглашением. На этот раз документ о сотрудничестве в рамках НОЦ подписали губернаторы Архангельской области, Ненецкого АО и ректор Северного (Арктического) федерального университета.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, проект НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» заинтересован в расширении списка партнёров, это, как считают содатели проекта, позволит повысить качество образования и подготовки кадров до мирового уровня с целью формирования и повышения инвестиционного потенциала Архангельской области и Ненецкого автономного округа при внедрении совместных научных разработок.

Губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский отметил, что округ готов предоставить научно-образовательному центру свою территорию для внедрения новых разработок.

«Сотрудничество между Архангельской областью и НАО традиционно очень тесное, существует давно и, казалось бы, не нуждается в дополнительных подтверждениях, в том числе документальных. Тем не менее мы начинаем новый проект, и этот факт важно закрепить официально. Мы однозначно можем быть полезны друг другу: САФУ является базовой организацией, которая может обеспечить нас компетенциями в высшем образовании, научных исследованиях, а мы готовы встроиться в эту производственную цепочку и предложить свою территорию, чтобы отрабатывать и внедрять новые разработки в представленных в НАО отраслях», — поделился Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал подписание соглашения заявлением всему миру:

«Стратегическое сотрудничество в области образования, развития, поиска новых решений в Арктике, которое существует между Архангельской областью и НАО, сегодня закреплено конкретным документом — соглашением. И это позволяет говорить о нашем взаимодействии не только как об очевидном факте, но и на официальном уровне. Тем самым мы заявляем всему миру, что мы — вместе, мы сильны и готовы двигаться дальше в вопросах развития и освоения Арктической зоны», — отметил Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, создать на своей территории арктический НОЦ решили и мурманские власти. Глава региона Андрей Чибис заявил, что центр мирового уровня по изучению и развитию арктического потенциала должен находиться именно за Полярным кругом.

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