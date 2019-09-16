Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Огромная черная дыра в центре нашей галактики приобрела необычайно большой аппетит и поглощает всё, что находит вокруг: иначе не объяснить тот факт, что свечение вокруг нее стало ярче, чем за последние 24 года. Об этом сообщает AMNA.

Черная дыра в космосе skeeze

Ученые не уверены, почему черная дыра, которую называют Sagittarius A* или Sgr A*, так активизировалась.

«Мы не видели ничего подобного в течение 24 лет, на протяжении которых мы изучаем эту всепоглощающую черную дыру. Как правило, это довольно спокойная и слабая черная дыра на «диете». Мы не знаем, откуда взялась эта «оргия», — сообщил профессор физики и астрономии Андреа Гетс Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Интерес к черным дырам во всем мире сейчас повышен: так, как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября самая щедрая премия по физике в размере 3 млн долларов была вручена ученым, которые сделали первый в истории снимок черной дыры.