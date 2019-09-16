Пекин, , 12:34 — REGNUM Окаменелые останки ранее неизвестного предка современных представителей типа членистоногих обнаружила совместная канадско-китайская экспедиция в Скалистых горах Канады. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на журнал Nature.

Находка является открытием, так как обнаружен самый древний из всех, известных науке, предков современных пауков и скорпионов. Вид относится к подтипу хелицеровых, то есть имеющих ротовые клешни (хелицеры).

Ученые установили, что возраст останков более 500 млн лет, что на 30 лет больше, чем по более ранним предположениям.

Обнаруженный вид имеет размер с большой палец. У него яйцевидные глаза, «многофункциональная» голова, длинные ноги и множественные конечности, которые позволяли хватать, жевать и даже чувствовать. Открытое членистоногое назвали Mollisonia plenovenatrix.