Москва, , 12:17 — REGNUM В скором будущем в столице России погода улучшится. Об этом 16 сентября рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, потепление начнется, примерно, 23 сентября и продлится до 27 числа. В это время в регион придет теплый антициклон, он и принесет сухую погоду, которую вполне можно будет назвать третьим «бабьем летом».

Тишковец добавил, что в эти дни температура воздуха днем будет подниматься до +16 °С. Ночью она составит от +3 до +8 °С.

Такая погода, со слов специалиста, нетипична для конца сентября в регионе.