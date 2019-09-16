Цхинвал, , 10:33 — REGNUM Филиал Владикавказского научного центра Российской Академии наук (ВНЦ РАН) планируют открыть в Южной Осетии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров, передает 16 сентября ТАСС.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к министру науки и высшего образования Российской Федерации Михаилу Котюкову с предложением сотрудничества в исследованиях по таким направлениям, как гуманитарные исследования, политология и конфликтология, исследования в области сельского хозяйства и наук о Земле.

«Владикавказский научный центр РАН поддерживает предложение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о создании на территории Южной Осетии филиала центра, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ», — отметил Чибиров. Сотрудник научного центра также указал, что ВНЦ РАН имеет многолетний опыт сотрудничества с научными и образовательными организациями, министерством науки и образования Южной Осетии.

По словам Чибирова, создание филиала обеспечит широкое участие российской науки в научной и образовательной жизни республики, в том числе предполагается взаимодействие Владикавказского научного центра и других научных организаций России с Юго-Осетинским государственным университетом имени А.А. Тибилова и Юго-Осетинским НИИ им. З.Н. Ванеева. Такое партнерство выгодно и для российской науки, отметил Чибиров, так как территории Южной Осетии представляет собой уникальную природную лабораторию для изучения биоресурсов, геологии и геофизики Кавказа.