Симферополь, , 00:03 — REGNUM Генеральный директор госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился с астрономом Крымской астрофизической обсерватории Геннадием Борисовым, который при помощи телескопа-рефлектора собственного изготовления сделал открытие первой межзвездной кометы. Об этом 14 сентября сообщается на сайте госкорпарации.

По словам ученого, он зафиксировал движение кометы в ночь на 30 августа 2019 года и в этот же день поставил в известность сотрудников Центра малых планет Международного астрономического союза, расположенного в США. Центр подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы и ей было присвоено постоянное обозначение C/2019 Q4 (Borisov).

Напомним, космический объект составляет в диаметре около 20 км. Комета была обнаружена астрономом на границе созвездий Рыси и Рака. Она движется со скоростью 30 км/с.

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