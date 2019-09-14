Лондон, , 22:54 — REGNUM Американские астрофизики Зефир Пеньор и Эмили Сэндфорд предложили соединить орбиту Земли и Луны для удешевления доставки грузов при строительстве лунной базы. Об этом 12 сентября сообщает Technology Review.

Космический лифт Nasa.gov

Высокая стоимость преодоления земного притяжения с помощью ракетной техники является одним из основных препятствий для космических полётов и освоения Луны. Подъём каждого килограмма груза стоит десятки тысяч долларов. Учёные давно предлагали сконструировать космический лифт, с помощью которого можно было бы поднимать грузы на орбиту. Однако, для этого надо подвесить сверхпрочный кабель на высоте 42 километра, который бы смог выдержать хотя бы свой вес. Пока таких материалов ещё не существует.

Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли. Он будет совершать один полный оборот раз в месяц, а не раз в день, следовательно, центробежная сила будет меньше. Кроме того, кабель лифта пройдет через точку Лагранжа, где гравитационные силы Земли и Луны нейтрализуют друг друга. По расчётам учёных понадобится кабель толщиной примерно с карандаш, который уже сейчас можно изготовить из современных углеродных полимеров. Стоимость реализации проекта составит миллиарды долларов, однако, это на две трети сократит расходы топлива на запуск ракет. Кроме того, учёным станет доступно новое место для исследований — точка Лагранжа. Место взаимопоглощения гравитационных сил Земли и Луны лучше подходит для размещения космической станций из-за своей стабильности. Например, если на МКС выронить инструмент, он быстро улетит в открытый космос. В точке Лагранжа он останется неподвижным.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что японская строительная корпорация «Обаяси» планирует к 2050 году реализовать проект космического лифта — безракетного способа доставки грузов на околоземную орбиту при помощи специального троса, один из концов которого закрепят у земной поверхности, а другой будет поддерживаться с помощью установленного в космосе противовеса за счет центробежной силы вращения Земли.

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