Вашингтон, 14 сентября 2019, 20:05 — REGNUM Сверхскоростная российская торпеда «Шквал» может изменить принципы ведения боевых действий на море, такое мнение высказали 14 сентября эксперты издания National Interest.
Причиной такого вывода, по мнению издания, является высокая скорость торпеды, достигающая 200 узлов (порядка 370 км в час). Такая скорость значительно превосходит скорость современных кораблей.
Недостатком «Шквала» считается сильный, шум, который он издает при полете, что позволяет легко находить торпеду с помощью специальной техники. Однако, высокая скорость не позволяет потенциальному противнику использовать указанный недостаток.
Напомним, торпеда ВА-111 «Шквад» состоит на отечественном вооружении с 1977 года. Высокая скорость изделия достигается за счет энергетического выброса, осуществляемого во время движения под водой, что устраняет сопротивление водной среды.
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