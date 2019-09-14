Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Сверхскоростная российская торпеда «Шквал» может изменить принципы ведения боевых действий на море, такое мнение высказали 14 сентября эксперты издания National Interest.

Ракета-торпеда «Шквал» One half 3544

Причиной такого вывода, по мнению издания, является высокая скорость торпеды, достигающая 200 узлов (порядка 370 км в час). Такая скорость значительно превосходит скорость современных кораблей.

Недостатком «Шквала» считается сильный, шум, который он издает при полете, что позволяет легко находить торпеду с помощью специальной техники. Однако, высокая скорость не позволяет потенциальному противнику использовать указанный недостаток.

Напомним, торпеда ВА-111 «Шквад» состоит на отечественном вооружении с 1977 года. Высокая скорость изделия достигается за счет энергетического выброса, осуществляемого во время движения под водой, что устраняет сопротивление водной среды.

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