Берлин, , 17:57 — REGNUM Немецкий микробиолог, изучая поведение лабораторных крыс, обучил их игре в прятки со сменой ролей «спрятавшегося» и «ищущего», что говорит о сложности сознания этих животных. Об этом 12 сентября сообщается в научной статье, опубликованной в Science.

Крыса kiragrafie

Нейробиолог Майкл Брехт из Берлинского университета Гумбольдта исследовал поведение животных, о котором рассказывали владельцы домашних любимцев через свои видеоблоги. По их впечатлениям, домашние крысы могли играть в различные игры, соблюдая, порой, весьма сложные правила. На основании этого заключения Брехт с коллегами создали игровую комнату площадью 30 квадратных метров с картонными навесами и набором коробок из непрозрачного и прозрачного пластика, в котором были семь укрытий для крыс и три укрытия для исследователя-невролога. В течение двух недель исследователи учили крыс искать спрятавшегося человека, прятаться от учёного, при этом не переключаться между ролями в середине игры. Когда крысы правильно выполняли задание, их ласкали, но не давали еды.

«Многие ученые считают, что это тривиально, но это очень сложное поведение», потому что крысы берут на себя разные роли, следуют правилам и даже вырабатывают стратегию того, где спрятаться», — рассказал Брехт.

Учёные записали электрические сигналы от 180 нейронов в области мозга, участвующих в обучении крыс с помощью имплантированного в их головы портативного устройства. Датчики зафиксировали невероятно интенсивную передачу импульсов, когда грызуну подавали сигнал, следует ли искать или скрываться в этой игре. Исследователи предполагают, что крысы даже представляли чужую точку зрения, что говорит о наличии элементов разума. Когда их должны были искать, крысы прекращали издавать даже ультразвуковые волны, а прятаться предпочитали в непрозрачных укрытиях. Найдя учёного, крысы демонстрировали так называемые «скачки радости», которые делают многие млекопитающие, когда им весело», причём, иногда продлевали игру и откладывали «вознаграждение», после того как их находили, уходя в новое укрытие. Обнаруживая то, что крысы могут смеяться, сочувствовать чужой боли, приводит учёных к мысли, что у животных есть зачатки проявлений поведения человека.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, группа нейробиологов из Нидерландов выделила нейроны во фронтальной части поясной коры головного мозга крыс, ответственные за эмпатическую реакцию.

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