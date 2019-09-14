Канберра, , 17:41 — REGNUM Ученые из Австралии рассказали о том, как минимизировать риск заболеваемости раком кишечника, об этом 10 сентября сообщается на портале Medicalxpress.

В 35% случаев, рак кишечника возникает из-за неправильного питания, в частности из-за частого употребления в пищу жирной еды и обработанного мяса. Необходимо сократить рацион указанных продуктов до 100 грамм в день.

Также для профилактики заболевания полезным будет употребление клетчатки, молочных продуктов, жирной рыбы и кофе.

Напомним, по данным специалистов в 2018 году в России насчитывалось 6% больных раком. На учете в онкологических диспансерах состояло 3 млн 630 тыс. граждан страны.

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