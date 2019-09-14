Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал о том, как по фамилии можно определить происхождение своего рода.

«Один из путей образования фамилий столетия назад как раз и был по какому-нибудь отличительному признаку человека, — чертам характера, внешности», — заявил ученый в интервью «Российской газете».

Так, по словам Мосина, фамилия Хромых мола произойти от того, что человек прихрамывал.

Кроме этого, как рассказал историк, фамилии могли образовываться по принципу принадлежности к населённому пункту или к помещику (например, Петуховы из деревни Петуховка и Троекуровы от помещика Троекурова), по роду занятий (например, Кузнецовы, Мельниковы или Засыпкины) или от имени (Иванов — от Иван, Фролов — от Фрол и др.).

При этом Алексей Мосин вначале, для того чтобы выяснить данный вопрос, порекомендовал поговорить со старшими родственниками и потом посетить архивы.

«Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования», — сказал историк, предупредив, что это сложное дело, для которого может быть придется обращаться в архивы других стран, причем часть нужных документов из-за старины будет сложно расшифровать.

И ещё Алексей Мосин предупредил о риске того, что нанимаемые для исследования происхождения своей фамилии специалисты могут оказаться мошенниками, которые составят «липовую» родословную.