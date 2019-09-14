Пекин, , 10:06 — REGNUM Китайские исследователи выяснили, что употребление в пищу различных видов лука может снизить риск возникновения колоректального рака. Об этом 14 сентября сообщает Food.news.

Лук Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

По данным источника, китайские исследователи провели анализ данных 833 пациентов, у которых был обнаружен колоректальный рак, и сопоставили их с данными ещё 800 человек того же пола и возраста, у которых не была выявлена злокачественная опухоль толстой кишки.

В результате данного сопоставления было выяснено, что для снижения риска возникновения колоректального рака, в профилактических целях, необходимо употреблять в пищу не менее 16 кг различных видов лука в год.

Отметим, ранее стало известно, что американский онкологи выявили рост заболевания колоректальным раком среди молодых людей возрастом от 20 до 49 лет из стран с высоким уровнем дохода. В качестве возможных причин такого роста были названы частое употребление фастуфуда и частое лечение антибиотиками.