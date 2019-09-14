Астрахань, , 09:00 — REGNUM Фрагменты скелета древних рептилий нашли палеонтологи в Астраханской области. Об этом 13 сентября сообщил телеканал «Ахтубинск 24».

Уникальные находки были обнаружены в разрезе горы Большое Богдо на территории «Богдинско-Баскунчакского» заповедника в Астраханской области. Руководитель экспедиции, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Игорь Новиков пояснил, что одна из уникальных находок — фрагменты черепа рептилии рода ритидостеус, жившей более 220 млн лет назад.

Сенсационность находки в том, что раньше считалось, что подобные животные являются выходцами из Южной Африки, где впервые были обнаружены останки этой рептилии. На территории России это второй случай обнаружения костей этой амфибии. До этого её останки нашли палеонтологи в Южном Приуралье.

У черепа рептилии, по словам участников научной экспедиции, сохранились внутреннее ядро и отдельные кости. Кроме того, палеонтологами были обнаружены зубы древних двоякодышащих рыб и раковины ископаемых головоногих моллюсков.

Это была совместная экспедиция Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и Самарского палеонтологического общества. Вся экспедиция длилась четыре дня. Находки, сделанные палеонтологами, будут изучаться и храниться в Палеонтологическом институте.

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