Кембридж, США, , 16:00 — REGNUM В Гарвардском университете (Кембридж, США) прошла церемония вручения Шнобелевской премии за самые нелепые и смешные научные достижения. Список лауреатов опубликован 12 сентября на сайте церемонии.

Премию мира получил коллектив учёных из четырех стран за исследование, поведавшее миру о том, какие части тела приятнее всего чесать.

Шнобелевскую по экономике также получила интернациональная команда исследователей. Ученые установили, какие мировые валюты в большей степени провоцируют распространение бактерий. Самыми «грязными» стали румынская лея и доллар.

Машина по смене подгузников, изготовленная на базе стиральной машины, принесла награду в области инженерии иранскому научному работнику Иману Фарахбахшу.

В номинации «Медицина» лауреатом стал Сильвано Галлуса, установивший, что пицца помогает справиться с болезнями и снизить риск смерти от рака, если она была выпечена и употреблена в пищу в Италии.

Награда в области биологии досталась группе исследователей из шести стран — полгода напряжённой работы позволили сделать вывод, что мертвые намагниченные тараканы имеют иные характеристики и ведут себя иначе, чем живые и ненамагниченные.

Японские химики во главе с Сейжи Игараси получили премию за изучение слюноотделения пятилетних детей. Учёные установили, что дети в этом возрасте производят около 0,5 литра слюны в день.

Премия в номинации «Анатомия» досталась французским ученым Рожеру Миуссу и Бурру Бенгудифу, досконально изучившим разницу температуры яичек у голых и одетых почтальонов и доказавшим, что левое яичко теплее только у одетых почтальонов.

Шнобелевской премия — пародия на Нобелевскую премию для исследований, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Впервые «Шнобелевская» церемония была проведена в 1991 году, с тех пор мероприятие стало традицией. Лауреатам вручают призы Нобелевские лауреаты, только для церемонии они надевают смешные очки и накладные усы.

Победители получают приз в размере 10 трлн зимбабвийских долларов.

Доллар Зимбабве — денежная единица государства Зимбабве, существовавшая с 1981 по 2009 год. Знаменита тем, что к октябрю 2008 года инфляция этой денежной единицы достигла 6,5 квинкватригинтиллионов (10 в 108-й степени) процентов.