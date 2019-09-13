Красногорск, , 15:51 — REGNUM Длительное применение сосудосуживающих средств может привести к полной зависимости от носовых капель. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в подмосковном Минздраве.

Врач Astiahealth.com

Сосудосуживащие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справится с отечностью и наладить носовое дыхание. Применяя капли месяцами, они попадают в зависимость от препаратов. По словам заведующего ЛОР-отделением КГБ №1 Сергея Троицкого, чем дольше пациент занят подобным самолечением, тем меньше вероятность того, что ему поможет коррекция формы носовой перегородки (септопластика).

«В такой ситуации важно незаниматься самолечением — годами капать сосудосужающие капли, следует обратиться к специалистам, которые поставят диагноз и назначат лечение. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позоляет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», — также пояснила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Московской области собрали рекомендации по профилактике сезонных заболеваний и борьбе с «осенней хандрой».

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье пояснили, как метеочувствительным жителям справиться с осенью