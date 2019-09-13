Томск, , 14:33 — REGNUM Биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты в морях восточной Арктики и по трассе Северного морского пути планирует выявить группа российских учёных в ходе экспедиции на борту научно-исследовательского судна «Академик М. Келдыш». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Ледник в Арктике © Д. Банин. rus-arc.ru

Судно отправится в плавание 16 сентября из порта Архангельска и продлится 40 дней. За это время учёные побывают в акваториях Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского морей. Участниками экспедиции станут 80 человек, в том числе из зарубежных университетов.

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Основная теория учёных заключается в том, что из-за таяния подводной мерзлоты происходят крупные выбросы парникового газа метана в атмосферу Земли. Соответственно во время экспедиции исследователи отследят изменения потоков метана из донных отложений в водную толщу и атмосферу, чтобы затем уточнить масштабы и динамику этих выбросов, изучить состояние биологических систем в районах выбросов, оценить современное геоэкологическое состояния исследуемых акваторий.

Добавим, аналогичные исследования проводились в России в 2017 году. Тогда учёные Дальневосточного отделения РАН сообщали, что по причине массового таяния льдов в Арктике может произойти климатическая катастрофа.

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