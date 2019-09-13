Новосибирск, , 13:05 — REGNUM Технологию создания высокотемпературных композиционных материалов для контейнеров, транспортирующих радиоактивные отходы, разработали специалисты новосибирского Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Об этом сообщила пресс-служба института.

«Материал защитного покрытия должен ослаблять поток альфа-, бета-, гамма‑ и нейтронного излучений. Для этой цели хорошо подходят бориды тяжелых металлов, например, вольфрама», — объяснил научный сотрудник ИХТТМ СО РАН, кандидат химических наук Алексей Анчаров.

По его словам, задача проведённого исследования заключалась в том, чтобы научиться комбинировать необходимые свойства в одном материале. В работе использовались аддитивные технологии, при помощи которых учёные смогли нарастить слои материалов с необходимыми концентрациями.

Отмечается, что разработанная технология найдёт применение при модернизации контейнеров для их транспортировки и хранения отходов атомной энергетики.

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