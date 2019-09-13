Лос-Анджелес, США, , 13:09 — REGNUM Учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали недорогое термоэлектрическое устройство, которое использует холод космоса без активного ввода тепла для генерации электроэнергии, сообщает 12 сентября журнал Joule.

Хотя солнечные элементы являются довольно эффективным источником возобновляемой энергии в течение дня, в настоящее время не существует аналогичного подхода к выработке энергии ночью. Солнечные фонари могут быть оснащены батареями для хранения энергии, чтобы светить и в ночное время, но это существенно увеличивает расходы.

Устройство, разработанное учёными под руководством Аасвата Рамана, доцента кафедры материаловедения и инженерии, позволяет обойти эти ограничения, используя охлаждение, при котором обращенная к небу поверхность излучает тепло в атмосферу, достигая более низкой температуры, чем окружающий воздух. Такое явление объясняет, как на траве образуется изморозь в холодные ночи, и тот же принцип можно использовать для выработки электроэнергии, используя перепады температур для выработки возобновляемой электроэнергии в ночное время, когда освещение необходимо.

Учёные протестировали свой термоэлектрический генератор на крыше в Стэнфорде, штат Калифорния ещё зимой. Устройство, состоящее из полистирольного кожуха, покрытого алюминированным майларом для минимизации теплового излучения и прозрачной для инфракрасного излучения ветрозащитой, было установлено на подставке высотой 1 м. Аппарат отбирал тепло из окружающего воздуха и выделял его в ночное небо через простой черный излучатель. Исследователи измеряли его выходную мощность в течение шести часов, зафиксировав, что он вырабатывает до 25 милливатт энергии на квадратный метр.

Поскольку излучающий охладитель состоит из простого алюминиевого диска, покрытого краской, а все остальные компоненты можно просто купить в магазине, учёные считают, что устройство можно легко приспособить для практического использования. Количество электричества, которое он вырабатывает на единицу площади, остаётся относительно небольшим, что ограничивает его широкое применение. Однако исследователи прогнозируют, что устройство можно сделать в двадцать раз мощнее с помощью доработки. Также работа в более жарком и сухом климате будет гораздо более эффективной.