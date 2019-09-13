Олбани, США, , 12:23 — REGNUM Научный коллектив из Политехнического института Ренсселера (ПИР) выяснили, что полупроводниковый материал больше подвержен дефектам, чем считалось ранее и внимание к ним может кратно повысить его производительность. Исследование опубликовано 12 сентября в Nature Communications.

Группа учёных из ПИР под руководством Цзян Ши, доцента кафедры материаловедения, доказали, что кристаллическая дислокация (линейный дефект или нарушение кристаллической решётки твёрдого тела) влияет на способность галогенидного перовскита удерживать энергию, получаемую от света.

Многообещающий полупроводниковый материал долгое время считался устойчивым к дефектам. Более поздние исследования поставили под сомнение это предположение и обнаружили, что некоторые дефекты влияют на характеристики кристалла.

Команда Ши проверила, влияет ли дефект кристаллографической дислокации на динамику носителя, выращивая кристалл в двух разных средах. Одна среда имела сильное взаимодействие с перовскитом при его кристаллизации, создавая более высокую плотность дислокаций. Другая имела более слабое взаимодействие, что приводило к меньшей плотности дислокаций.

Результаты показывают, что дислокации отрицательно влияют на динамику носителей галогенидов перовскита. Обнаружено, что уменьшение плотности дислокаций более чем на один порядок приводит к увеличению времени жизни электрона в четыре раза.

Исследования галогенидного перовскита за повысили эффективность материала с примерно 3% преобразования света в электрическую энергию до 25% — эквивалентно современным кремниевым солнечным элементам.