Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В Ульяновской области 25-летний аспирант инженерного факультета аграрного университета Петр Агеев получит 1,2 млн рублей в виде гранта для научно-исследовательской работы над своим ноу-хау — зерносушилку контактного типа. Работа над проектом идёт пять лет, грантовые средства будут направлены на завершение научного проекта.

Зерносушилку ульяновец начал создавать ещё на первом курсе магистратуры с подачи научного руководителя, профессора Андрея Павлушина. Местная «Улправда» приводит слова молодого учёного о том, что он «придумал зерносушилку контактного типа буквально за день», в создании устройства помогал отец, который является инженером. Были использованы детали от комбайна — вибродоски, по которым передвигается зерно, добавив подогрев и вентилятор.

Ульяновский учёный поясняет, что в настоящее время на производстве используются «зерносушилки конвективного способа», то есть путём обдува нагретым воздухом. В то время как его изобретение построено по принципу сковородки, когда зерно «передвигается по нагретой поверхности», что «дешевле и менее энергозатратно».

Первый опытный образец был использован в КФК «Макаров», тестирование прошло успешно. Грант в размере 1,2 млн рублей планируется направить на увеличение пропускной способности зерносушилки. После защиты кандидатской диссертации проект планируется запустить в серийное производство.