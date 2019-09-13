Лондон, , 09:03 — REGNUM Учёные обнаружили древний некрополь, датированный примерно 600 годом, возле деревни Мюир Орд в округе Хайленд на Чёрном острове в Шотландии, сообщает 11 сентября BBC.

Кладбище, которому около 1400 лет, состоит из квадратных и круглых курганов. Захоронения огорожены, диаметр участков ограды меняется от 8 до 40 метров. Археологи предполагают, что эти могилы принадлежат древнему пиктскому населению Британии.

В августе 2019 года в окрестностях Дингуолла был найден прекрасно сохранившийся камень, датированный IX веком, также принадлежавший пиктам. На камне хорошо видны высеченные на нём символы и изображения мифических существ, в частности, гиппокампа (лошади с рыбьим хвостом) и кентавра, с топором в руках.

Как свидетельствуют более ранние раскопки, проведённые в окрестностях, люди жили в этих местах ещё в доисторический период.

Так, неподалёку от Мюир Орд, на мезолитической стоянке древних охотников учёными были обнаружены различные орудия, сделанные из оленьих рогов, а также топоры и копьё, датированные V тысячелетием до нашей эры.

Пикты — народ, живший на территории древней Шотландии и ассимилировавшийся в конечном итоге в XI веке с пришельцами из Ирландии — скоттами. Именно пиктам посвящена известная баллада Роберта Стивенсона «Вересковый мед», являющаяся переложением древней кельтской легенды, переведенная Самуилом Маршаком.