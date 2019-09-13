Пермь, , 08:05 — REGNUM Археологи Пермского университета (ПГНИУ) изучат, как адаптировались к изменяющимся реалиям народы Приуралья в период раннего железного века и великого переселения народов. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«Основная идея исследования — реконструировать динамику изменения окружающей среды с помощью естественнонаучных методов и посмотреть, как эти процессы повлияли на развитие общества», — рассказал доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ Михаил Перескоков.

Отмечается, что в основе исследования лежит методика по реконструкции климата эпохи по отложениям пыльцы, которая сохранилась в торфяных болотах. Также специалисты университета проведут классические археологические раскопки в местах древних поселений. Работы будут проводиться в течение трёх лет на территории Пермского края.

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