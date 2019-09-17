Обычаи капиталистической аппаратной жизни вызывают к реальности такие управленческие экзерсисы, которые, как говорится, не лезут ни в какие ворота. О том, как Министерство образования и науки пытается декларировать научно-технологический прорыв здесь и сейчас вопреки законам какой-либо логики, негодует обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

НИЦ «Курчатовский институт» Nrcki.ru

Москва, , 02:05 — REGNUM Существует ли разница между наукой и торговлей мелким серийным товаром, и если да. то в чем она? Ответ на этот вопрос становится ключевым для понимания подходов, которые демонстрирует российское управление в принципе и конкурсная комиссия Минобрнауки в частности. Сказано в федеральном законе №44 организовывать конкурсы так-то и так-то — значит, будем организовывать их именно так, на любую тему, даже при наличии единственного в стране возможного исполнителя.

Как, например, в случае с Курчатовским институтом, который единственный может решить задачу по вывозу отработанного ядерного топлива в места его дальнейшей переработки. Этот пример — единственный в своем роде, но вовсе не частный, поскольку ярко демонстрирует засилье бессмыслицы, поразившее управленческую область. И декларация о создании «стратегического управленческого конкурса научно-технического прорыва» за авторством Минобрнауки — это пример бессмыслицы того же ранга. Не пора ли обратить внимание профильного ведомства, что наука — это процесс творческий и оценивается он должен по результату, а не так, как будто научная конкурентоспособность и результативность могут быть регламентированы по пунктам, а не в совокупности результатов работы самого ученого.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Научное правительство России: Покерные технологии и параллельные реальности».