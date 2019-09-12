Москва, , 14:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал оценивать научные журналы, в которых публикуют работы учёные. Об этом он заявил 12 сентября на заседании правительства России.

Дмитрий Медведев

Глава правительства рассказал о реализации ФЦП «Исследования приоритетного направления научно-технологического комплекса», на финансирование которой в 2019 году будет направлено 22,5 млрд рублей. Задачей программы, по словам Медведева, является «создание конкурентноспособного сектора прикладных научных исследований и разработок».

По итогам будет оцениваться увеличение числа молодых исследователей, патентных заявок и научных публикаций.

«Важная история — нужно смотреть, что это за журналы. Очень часто эти журналы создаются для того, чтобы в них провести несколько публикаций, а потом они умирают. Это должны быть проверенные, настоящие научные журналы, общепризнанные в мире, а не созданные под конкретный проект», — отметил Дмитрий Медведев.