Симферополь, , 12:36 — REGNUM В Солнечную систему из других звёздных систем прилетел неожиданный гость. Это первая межзвездная комета, которую впервые в мире открыл астроном из посёлка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов. Это открытие подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза.

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Как рассказал сам учёный, космическое тело на звёздном небе в помощью телескопа он увидел в ночь на 30 августа 2019 года и в тот де день сообщил об этом в специальном рапорте в Центр малых планет в США.

«За 12 дней моё открытие об уникальности объекта подтвердили около 30 обсерваторий в мире», — приводит ТАСС слова астронома.

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Уточняется, что комета получила порядковый номер, а также его имя —C/2019 Q4 (Borisov). Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км/с.

Напомним, ранее, в 2017 году, первый подобный объект с Земли уже зафиксировали. Это астероид 1I/Оумуамуа. При этом межзвёздные кометы ранее не открывались.

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