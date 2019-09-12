Лондон, , 12:34 — REGNUM Коллектив исследователей из Имперского колледжа Лондона (ИКЛ) открыл новый штамм бактерий стрептококка группы А, сообщает 10 сентября сайт ИКЛ.

Учёные утверждают, что новый штамм, названный M1UK, видимо, появился в Англии и Уэльсе с 2010 года и стал основной причиной инфекций Strep A.

Анализ показывает, что новый штамм, в отличие от ранее выявленных, продуцирует больше одного типа стрептококкового токсина, что делает его потенциально весьма опасным.

Исследователи заметили весной (с марта по май) 2016 года увеличение числа лабораторно подтвержденных инвазивных инфекций стрептококка группы А в 1,5 раза по сравнению с предыдущими пятью годами. Этот рост произошел в то же время, когда число случаев скарлатины достигло пика.

Команда исследовала инфекции между весенними периодами 2014−2016 гг, чтобы определить основные генетические подгруппы, вызывающие скарлатину или частые инфекции горла (эти подгруппы обозначены как emm из-за типа гена, который переносят бактерии).

Лондонские данные показали, что, хотя большинство случаев в 2014 году были вызваны штаммами emm3 и emm4, процент инфекций штамма emm1 увеличивался — на них приходится 5% случаев в 2014 году, 19% в 2015 году и 33% в 2016 году.

Это говорит о том, что штамм emm1, возможно, каким-то образом изменился стал более устойчивым. Чтобы исследовать это, учёные проанализировали геномы всех штаммов emm1 на северо-западе Лондона в период с 2009 по 2016 год. Это выявило новый тип штамма в группе бактерий emm1, который отличался от других штаммов emm1 27-ю генетическими мутациями, некоторые из которые были в генах, потенциально участвующих в производстве токсинов.

Эксперименты той же группы показали, что новый штамм продуцирует в девять раз больше стрептококкового пирогенного экзотоксина А, чем другие штаммы emm1, что, возможно, дает одно объяснение росту случаев стрептококка А.

Исследователи окрестили этот новый штамм M1UK.

Результаты показали, что до 84% случаев инвазивного заболевания, вызванного стрептококком emm1 в Англии и Уэльсе весной 2016 года, были вызваны вновь выявленным штаммом M1UK.

Напомним, скарлатина — это заразное заболевание, вызываемое стрептококком А, которое обычно поражает маленьких детей, вызывая высокую температуру и боль в горле. Болезнь, которая достигает максимума в весеннее время, легко лечится с помощью антибиотиков, однако в Великобритании последние годы наблюдается резкий скачок — более 19 000 случаев в 2016 году.