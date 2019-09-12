Лондон, , 11:52 — REGNUM Учёные из Университетского колледжа Лондона впервые нашли воду в жидком состоянии на планете земного типа, сообщает 11 сентября Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

С помощью телескопа «Хаббл» исследователи провели спектральный анализ атмосферы планеты, находящейся в 110 световых годах от Земли. Оказалось, что около 50 процентов её газовой оболочки составляет вода в парообразном состоянии.

Планета с индексом K2−18b вращается вокруг красного карлика K2−18 и относится к классу суперземель. Радиус её в 2 раза больше Земли, а масса — в восемь, что позволяет предположить значительно более высокое давление на её поверхности.

Красные карлики меньше Солнца и холоднее его, однако значительно активнее, поэтому, учитывая губительное излучение, условия для развития жизни на K2−18b не слишком благоприятны. Тем не менее, эта планета находится в «обитаемой зоне» своей звезды, что означает возможное существование воды в жидком состоянии.

Ангелос Циарас, ведущий исследователь проекта, заявил, что это открытие приближает нас к ответу на вопрос: уникальна ли Земля? По его словам, атмосфера K2−18b обладает «отличным составом».

Ранее, в 2013 году, учёным удалось найти признаки воды в газовой оболочке пяти планет. Однако все они входят в категорию «горячих юпитеров» с температурой поверхности свыше 700 градусов Цельсия, что исключает зарождение на них жизни.