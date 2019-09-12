Лозанна, Швейцария, , 10:44 — REGNUM Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) создали новую «механическую руку», объединив нейроинженерию и робототехнику, сообщил 11 сентября сайт EPFL.

Ученые EPFL разрабатывают новые подходы для улучшения контроля над роботизированными руками, в частности, для пациентов с ампутированными конечностями, которые сочетают в себе индивидуальное управление пальцами и автоматизацию, для улучшения захвата и манипуляции. Это междисциплинарное исследование на стыке нейроинженерии и робототехники позволило создать новую «механическую руку».

Устройство было успешно проверено на трех пациентах с ампутированными конечностями и семи здоровых людях.

Швейцарскими учёными первые была реализована идея объединения двух концепций: нейроинженерной и робототехнической. Первая помогла расшифровать предполагаемые движения пальцев по сигналам мышечных сокращений на культе человека с ампутированной рукой. Вторая позволила роботизированной руке удерживать предметы и поддерживать с ними контакт для надежного захвата.

Од Биллард, глава Лаборатории алгоритмов обучения и систем EPFL пояснил: «Когда вы держите объект в руке, и он начинает скользить, у вас есть всего несколько миллисекунд, чтобы среагировать. Роботизированная рука способна реагировать в течение 400 миллисекунд. Оборудованная датчиками давления по всей длине пальцев, она может реагировать и стабилизировать объект до того, как мозг действительно почувствует, что объект скользит».

Программный алгоритм сначала должен научиться декодировать намерение человека, чтобы преобразовать мышечный сигнал в движение пальца протезной руки. Человек с ампутированной конечностью должен выполнить серию движений рук, чтобы обучить алгоритм. Датчики, помещенные на культю пациента, обнаруживают мышечную активность, и алгоритм определяет, какие движения рук соответствуют каким образцам мышечной активности. Как только предполагаемые движения пальцев пользователя будут расшифрованы, эта информация может использоваться для управления отдельными пальцами протезной руки.

Затем ученые доработали алгоритм так, чтобы автоматизированная система запускалась, когда пользователь пытается схватить объект. Алгоритм предписывает протезу сжимать пальцы при контакте объекта с датчиками на поверхности протеза. Этот автоматический захват является адаптацией из предыдущего исследования для роботизированных рук, предназначенных для определения формы объектов и захвата их на основе только тактильной информации, без помощи визуальных сигналов.

Пока разработчикам предстоит решить ещё ряд проблем разработки этой перспективной системы, прежде чем возможно будет создать доступный по цене роботизированный протез. На данный момент алгоритм все еще тестируется на роботе, предоставленном сторонней организацией.

«Наш общий подход к управлению роботизированными руками может использоваться в нескольких нейропротезных приложениях, таких как бионические протезы рук и интерфейсы «мозг-машина», повышая клиническое воздействие и удобство использования этих устройств», — заявил Сильвестро Мицера, председатель Программы Бертарелли в области трансляционной нейронауки и нейроинженерии EPFL и профессор биоэлектроники в Школе перспективных исследований имени Святой Анны (Пиза).