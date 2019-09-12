Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) добились улучшения пьезоэлектрических, диэлектрических и нелинейно-оптических свойств монокристаллов семейства PMN-PT на 40−70%. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«Из таких кристаллов с регулярной доменной структурой можно, например, изготавливать преобразователи длины волны для лазеров с рекордной эффективностью», — объяснил директор Уральского ЦКП «Современные нанотехнологии», профессор УрФУ Владимир Шур.

По его словам, улучшенные нелинейно-оптические свойства позволят, к примеру, преобразовывать инфракрасное лазерное излучение в зеленый свет. Использовать разработку можно также в проекционном телевидении, в лазерном шоу, в волоконных лазерах для связи.

Работа по проекту ведётся по гранту БРИКС совместно с китайскими коллегами. Именно им предстоит измерить и протестировать оптические свойства кристаллов на следующем этапе научной работы. Если ожидания российских и китайских учёных подтвердятся, в следующем году будут изготовлены прототипы преобразователей.

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