Лондон, , 09:23 — REGNUM Британскими учёными создан плавающий робот, способный выпрыгивать из воды на высоту 26 метров. Об этом сообщает 11 сентября сайт Имперского колледжа Лондона.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (ИКЛ) считают, что робот, который после взлёта из воды способен перемещаться на 26 метров, может пригодиться для отбора проб в опасной и загрязнённой среде. Например, при наводнениях, экологических катастрофах, ядерных авариях.

При этом, в отличие от других моделей, он может перемещаться в воде и взлетать с её поверхности даже в условиях волнения или загрязнения обломками.

Руководитель исследования Мирко Ковач, директор Лаборатории воздушной робототехники в ИКЛ, сказал, что обычно переход из жидкой в газообразную среду требует больших энергозатрат и это сложно осуществить на небольшом летательном аппарате. Однако новый робот весом всего 160 грамм и низким энергопотреблением способен создать усилие, превышающее собственную массу в 25 раз.

Учёные изобрели систему, которой требуется всего 0,2 грамма порошка карбида кальция в камере сгорания. Единственная движущаяся часть — это небольшой насос, который закачивает забортную воду.

Вода и карбид кальция соединяются в камере сгорания, образуя чрезвычайно горючий газ ацетилен. Воспламеняясь, он выталкивает струю воды, которая заставляет робота выпрыгивать из воды и отправляет его в полёт.

Полевые испытания показали, что робот может «прыгать» несколько раз после заполнения своей ёмкости для забортной воды. Это позволяет ему плавать и отбирать пробы в нескольких точках без дополнительных энергозатрат, что выгодно отличает его от роботов с электрическим приводом.

Сейчас команда исследователей работает с партнерами в Швейцарии для создания новых вариантов базы робота с использованием передовых материалов и планирует начать полевые испытания робота в различных условиях, включая мониторинг океанов вокруг коралловых рифов и морских энергетических платформ.