Брисбен, Австралия, , 08:07 — REGNUM Австралийские учёные с помощью компьютерного моделирования воссоздали портрет древнего родственника кенгуру, пишет 11 сентября PLoS ONE.

Рекс Митчелл из Университета Новой Англии создал компьютерную модель черепа ископаемого короткомордого кенгуру. Оказалось, что эти вымершие 42 тысячи лет назад родственники современного сумчатого были приспособлены для поедания самой твёрдой растительности, даже одеревеневших ветвей кустарника.

Учёные предположили, что у этих кенгуру были чрезвычайно развиты жевательные мышцы, которые крепят челюсть к скуле. Иначе при силе укуса в 2185 ньютонов (у кенгуру — 669 Н) животное неминуемо свернуло бы себе челюсть. Такое строение можно наблюдать у современных панд, которые питаются бамбуком.

В древности Австралию населяли разнообразные виды сумчатых, в том числе несколько близких родственников кенгуру, которые отличались гораздо большими размерами. Кенгуру весит около 90 кг, они же достигали массы двух с половиной центнеров.

Simosthenurus occidentalis, которого исследовал Митчелл, не так велик, однако достигал 118 кг. Предполагается, что особое строение его челюстей расширяло его кормовую базу и способствовало выживанию в условиях, когда количество пищи было скудным