Лондон, , 07:47 — REGNUM Астрономы впервые обнаружили водяной пар в атмосфере планеты, расположенной в «обитаемой зоне» ее звезды, что стало новым этапом в поиске признаков жизни за пределами Солнечной системы, передает Le Figaro.

Водяной пар, обнаруженный на экзопланете, расположенной более чем в миллионе миллиардов километров от Земли, ставит её в ранг «лучшего кандидата» для поиска признаков внеземной жизни.

«Поиск воды в потенциально обитаемом мире, отличном от Земли, невероятно увлекателен и приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальна ли Земля?» — приветствует Ангелос Циарас, соавтор данного исследования из Университетского колледжа Лондона.

По его словам, пока нельзя сделать вывод о том, есть ли вода на поверхности экзопланеты, но такая вероятность существует. Кроме того, планета находится в «обитаемой зоне» своей звезды, то есть не слишком близко и не слишком далеко от источника тепла. Она находится именно там, где температура позволяет воде существовать в жидком состоянии и где жизнь, как мы ее знаем, может развиваться. Температура очень похожа на температуру Земли.

Напомним, обнаруженная в 2015 году американским космическим телескопом Kepler, экзопланета, названная K2−18b, вращается вокруг звезды K2−18 и находится в 110 световых годах от Солнечной системы. Предполагается, что эта экзопланета в восемь раз превышает массу Земли.