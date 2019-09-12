Нанкин, Китай, , 05:42 — REGNUM Церемония основания центра технологий и инноваций, организованная Кембриджским университетом и муниципальными властями Нанкина, прошла в столице провинции Цзянсу на востоке Китая городе Нанкине, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Нанкинский центр технологий и инноваций при Кембриджском университете будет расположен в новейшей пилотной зоне свободной торговли провинции Цзянсу. Он станет центром совместных исследований и инноваций, сотрудничества в сфере промышленности, а также мировым исследовательским институтом в Китае, который займется созданием «умных городов».

Муниципальной правительство Нанкина будет всячески поддерживать развитие центра при помощи привлечения талантов, инвестиций, денежных средств, а также грамотной политикой, заявил партийный глава Нанкина Чжан Цзинхуа.