Душанбе, , 19:52 — REGNUM Электронная версия всех учебников для 1−11 классов с таджикским языком обучения опубликованы в электронном виде, их можно скачать в формате pdf. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу министерства образования Таджикистана.

Дмитрий Налбандян. Студенты. 1957

Все опубликованные электронные версии учебников можно найти на официальном сайте министерства образования и науки страны в разделе «Школьные книги». В ведомстве обещают, что список доступных для скачивания книг будет расширяться.

По словам пресс-секретаря министерства Эхсона Хушбахта, учебники опубликованы для «тех школьников, которые испытывают трудности с их приобретением». Однако, заметим, что в школах страны использование гаджетов запрещено и возникает вопрос о том, как такими учебниками можно воспользоваться. На это представитель образовательного ведомства ответил, что в таком случае школьнику можно будет брать с собой на урок «электронные книги (PocketBook) или же специальные учебные планшеты — без доступа к интернету и других ненужных для образования возможностей».

Как соотносится невозможность приобретения учебников с возможностью купить специальный электронный девайс для их электронной версии семьями с преимущественно низким достатком, не уточняется.