Москва, , 20:55 — REGNUM Начался приём заявок от соискателей премии правительства Москвы молодым ученым. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в этом году размер премии составит до двух миллионов рублей. Она станет наградой за фундаментальные и прикладные исследования в области естественных, технических и гуманитарных наук. Помимо этого, награды смогут получить разработчики новых технологий, которые нашли применение в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. Премии будут вручать в 22 номинациях: половину — в области исследований, половину — авторам разработок.

Подать заявки на получение премии могут научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты и специалисты. Есть ещё одно условие: соискатели должны быть в возрасте до 36 лет и вести научную и научно-техническую деятельность в расположенных на территории Москвы научных организациях и учреждениях высшего образования. При этом доктора наук вправе участвовать в конкурсе, если их возраст не превышает 40 лет.

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