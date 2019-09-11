Томск, , 15:59 — REGNUM Нехарактерно высокую активность растений зафиксировали специалисты томской лаборатории в местах активного таяния мерзлоты на Ямале. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Бугры с мелкими озёрами между ними, покрытые буйной растительностью, учёные обнаружили вблизи посёлка Сёяха. При этом урожай трав в них оказался выше, чем в хасыреях.

«Как оказалось, «вспышка жизни» в тундре произошла из-за термокарста — вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы», — объяснил необычный феномен старший научный сотрудник лаборатории Сергей Лойко.

Хасыреи — котловины, образующиеся на месте бывших озер, которые опустели из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. Ранее в ТГУ отмечали, что в суровых климатических условиях Арктики и субарктики их можно использовать для решения агрономических задач.

По словам учёных, образование высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России происходит из-за поступления в почву больших доз микро‑ и макроэлементов, что стимулирует активный рост трав и кустарников. Не исключено, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.

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