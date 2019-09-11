Москва, , 15:00 — REGNUM Планируемая реорганизация научных фондов и будущее Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) требует всестороннего обсуждения. Об этом говорится в обращении Российской академии наук к правительству РФ.

Столь серьезные решения должны обсуждаться с научным сообществом страны при непосредственном участии РАН. При этом официальных документов о предполагаемой реорганизации получено не было, отметили в академии наук.

«Кулуарные, односторонние обсуждения и действия в этом вопросе недопустимы», — цитирует обращение ТАСС.

Судьба РФФИ, отмечают авторы документа, вызывает особое беспокойство, так как фонд может прекратить своё существование как самостоятельная организация, которая поддерживает грантами научные коллективы и отдельных ученых.

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