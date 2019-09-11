Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Процесс европейской интеграции обсудили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и посол Евросоюза Карл Харцелл, передает 11 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Во время переговоров стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Собеседники считают, что в осуществлении соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС достигнут значительный прогресс.

Гахария заверил дипломата, что правительство Грузии привержено европейским ценностям, и его действия направлены на укрепление демократических институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером. Стороны обсудили двусторонние отношения в сфере безопасности и экономики.

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