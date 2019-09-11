Томск, , 12:39 — REGNUM Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и специалисты компании «Криотех» разработали специальные термометки для контроля качества замороженной рыбы, сообщается 11 сентября на сайте ТГУ.

Термометки — совместный проект компании «Криотех» и учёных-химиков под руководством Виктора Малькова из лаборатории органического синтеза ТГУ. Это первый проект, который поддержал Венчурный фонд ТГУ, инвестирующий средства не только в университетские, но и в региональные стартапы.

Томская термометка основана на химическом принципе работы. Если температура поднимается выше — 18 °C, при которой должна храниться рыба, то метка необратимо меняет цвет с белого на зелёный. Томичи изготовили свой маркер из безопасных материалов, подделать метку невозможно. Российских аналогов этим термометкам нет.

На рынке продуктов существует необходимость получить универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить. Зачастую рыба проходит сложный путь транспортировки, редко можно отследить условия её перевозки и хранения. Нередки случаи, когда рыба портится или теряет качество из-за разморозки.

Существуют особые индикаторы, аналогичные томской термометке, производства Китая и США. Однако томичи существенно удешевили свой продукт — он стоит 20 рублей против 120 за импортный аналог.

Ещё одним преимуществом является то, что отечественная метка — самоактивирующаяся. Китайские и американские нужно активировать принудительно. Томская же просто замораживается вместе с партией рыбы и в процессе автоматически приходит в рабочее состояние.

Предполагается, что метки будут наклеены на все оптовые партии замороженной рыбы, вплоть до индивидуальных упаковок, в зависимости от экономической целесообразности. Использование такой наклейки не позволит появиться на рынке испорченной продукции. Также термометка позволит точно узнать, на каком этапе были нарушены правила транспортировки и хранения, поскольку от точки к точке метку будут проверять.

Производители термометок планируют освоить и метки с принудительной активацией, чтобы зайти на рынок транспортировки органов. Также планируется освоить метки, работающие в другом температурном диапазоне.

Опытная партия уже представлена потребителям и будет проходить промышленные испытания в логистических цепочках.