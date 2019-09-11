Уссурийск, Приморский край, , 11:19 — REGNUM Учёные из Японии совместно с исследователями Института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии выполнили оценку бюджета углерода лесов во время визита в Приморский край. Об этом сообщает пресс-служба российского вуза.

В составе иностранной делегации работали пятеро учёных. С 1 по 10 сентября они оценивали надземную биомассу насаждений, определяли запасы углерода почвенного резервуара и проводили анализ кернов древесины для описания отклика приростов на изменение климатических показателей.

«План полевых работ выполнен в полном объеме. Обоюдно полезным был обмен опытом и методиками в изучении углеродного цикла лесов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам работы исследователи сформируют общую открытую базу данных, анализ которой станет содержанием совместных публикаций и новых проектов.

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