Чжэнчжоу, Китай, , 07:04 — REGNUM Огромный комплекс гробниц возрастом около 2000 лет был найден в городе Саньмэнься в провинции Хэнань центральной части Китая, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Комплекс был найден во время строительства дороги в городе уездного уровня Линбао в Саньмэнься, сообщили в местном институте культурного наследия и археологии. На основе структурных характеристик комплекса и извлеченных культурных реликвий, сотурдики института установили, что комплекс принадлежит династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.).

Комплекс состоит из множества групп фамильных гробниц и насчитывает 76 гробниц. Более 720 культурных реликвий вроде бронзовых инструментов, керамики и железных изделий, было извлечено специалистами. Также была найдена редкая печать владельца одной из гробниц.

Находка стала одной из самых крупных в Либао и, как считают эксперты, поможет еще лучше пролить свет на политику, экономику и культуру династии Хань.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Аньхой на востоке Китая была найдена крупнейшая из известных древних винокурен Поднебесной.

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