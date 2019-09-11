Токио, , 01:01 — REGNUM Запуск космического грузовика «Конотори-8» к Международной космической станции планируемый 11 сентября, отменён Японским агентством аэрокосмических исследований.

Как сообщили в агентстве, отправка тяжёлой ракеты H-2B с космическим кораблём «Конотори-8» не состоится из-за аварии. 11 сентября у стартовой площадки космодрома Танэгасима (префектура Кагосима, Япония) произошёл пожар.

Возгорание удалось ликвидировать, проводится проверка состояния ракеты и выяснение причин ЧП. Когда произойдёт отправка грузового корабля к МКС, объявят позже.

Напомним, беспилотный космический корабль «Конотори-8» Япония отправляла на МКС для доставки станцию аппарата для оптической телекоммуникации с Землёй.