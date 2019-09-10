10 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Подпрапорщик Тимофей Кирпичников, застреливший в начале беспорядков в Петрограде оставшегося верным старой власти офицера, был награжден за свой «подвиг» Георгиевским крестом. Хорошо хоть палачей Кронштадта и Гельсингфорса ничем не наградили…

Андрей Мартынов, , 22:43 — REGNUM



Федор Саберов. Трагедия Балтийского флота. Матросский бунт 1917 г. СПб.: Издательско-полиграфический комплекс «Гангут», 2018

Федор Саберов. Трагедия Балтийского флота. Матросский бунт 1917 г. СПб.: Издательско-полиграфический комплекс «Гангут», 2018

Победители любят мифы. Всегда хочется, чтобы даже самый успешный путь к вершинам выглядел идеальным. Что уж в данном случае говорить, когда цель была достигнута с использованием грязных методов.

Неудивительно, что руководители Временного правительства сразу же после прихода к власти неизменно называли Февральскую революцию «бескровной». При этом забывались расправы над сотрудниками органов внутренних дел, часть которых в дальнейшем была объявлена «жертвами революции» и торжественно похоронена на Марсовом поле Петрограда.

Историк Федор Саберов (Михайловская военная артиллерийская академия, Санкт-Петербург) опровергает подобные ложные утверждения на примере другой, также полузабытой расправы, совершенной над офицерами Балтийского флота.

Ученый восстанавливает историю массовых убийств, произошедших на основных базах (Кронштадт, Ревель, Гельсингфорс), а также собственно в Петрограде. Число жертв Саберов определяет в 65 человек. Если учитывать, что с 1914 по начало 1917 года на Балтике потери убитыми составили 94 офицера, то приводимая исследователем цифра превышает среднегодовую убыль.

Можно ли было избежать столь масштабных репрессий? Вероятно да, но только лишь их размеров, — предотвратить собственно бойню не представлялось возможным. Ведь даже в Ревеле, где в числе командиров были популярные среди матросов контр-адмиралы Дмитрий Вердеревский и Владимир Пилкин, пролилась кровь троих офицеров.

Кто были жертвами матросской резни?

Назовем двух из них. Лейтенант Адриан Непенин 2 декабря 1904 г. в Порт-Артуре прикрыл корпусом своего миноносца эскадренный броненосец «Севастополь» и тем самым спас его. Убит 4 марта 1917 г. в звании вице-адмирала, командующего Балтфлотом. 14−15 мая 1905 г. в ходе Цусимского сражения капитан 2-го ранга, старший офицер крейсера «Аврора» Аркадий Небольсин, несмотря на множественные ранения и ожоги, принял командование кораблем в связи с гибелью командира и привел его в Манилу. Убит 3 марта 1917 г. в звании контр-адмирала, командующего 2-й бригадой линейных кораблей.

Имели ли место какие-либо последствия для убийц?

Саберов пишет, что Временное правительство

«не проявило (или не захотело проявить) настойчивости в расследовании матросских самосудов, не была дана правовая оценка случившегося, ни один убийца не был привлечен к ответственности»,

так как они выполняли революционную волю «справедливого суда матросских масс». Что, впрочем, и неудивительно, если подпрапорщик Тимофей Кирпичников, застреливший в начале беспорядков в Петрограде оставшегося верным старой власти офицера, был награжден за свой «подвиг» Георгиевским крестом. Хорошо хоть палачей Кронштадта и Гельсингфорса ничем не наградили…