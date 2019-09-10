Париж, , 16:32 — REGNUM Ребенок, у которого есть старший брат, имеет более низкие языковые показатели по сравнению с ребенком, у которого есть старшая сестра, согласно результатам нового французского исследования. Результаты исследования опубликованы в научном обозрении «Psychological Science».

Хотя популярная теория гласит, что дети, у которых есть старший брат или сестра, научатся говорить быстрее и лучше, так как они находятся в среде с более высокими языковыми стимулами, работа французских ученых показала, что все немного сложнее. В ходе работы выяснилось, что у детей, которые растут со старшим братом, наблюдается задержка языкового развития, которое проходит гораздо лучше у детей со старшими сестрами.

Исследователи наблюдали тысячу детей в возрасте от рождения до 5,5 лет. Языковые способности оценивались в 2, 3 и в 5,5 лет в различных областях языка (лексика, синтаксис, понимание текста). Было обнаружено, что у детей со старшим братом языковое развитие шло примерно на 2 месяца медленнее, чем у детей со старшими сестрами.

Есть две возможные гипотезы, объясняющие это явление. По первой, девочки охотнее разговаривают со своими младшими братьями и сестрами, чем мальчики, что компенсируя таким образом меньшую доступность родителей. Согласно второй, гораздо больше, чем мальчики, конкурируют со своими братьями и сестрами за родительское внимание.

При этом, разумеется, и старшие братья дают младшим очень многое — в том числе, защиту от потенциально неприятных встреч на детских площадках и защиту перед гневом родителей.

Исследование проводилось в сотрудничестве Национальным центром научных исследований, Парижской больницей AP-HP, Фондом исследований EHESS, Парижским университетом ENS и НИИ INSERM.