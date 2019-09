Рен, Франция, , 16:08 — REGNUM Учёные из Университета Ренн I обнаружили большое количество следов неандертальцев, что позволило определить состав и численность группы, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Неандертальцы жили группами, как и все высшие приматы, включая человека. Однако учёные могли догадываться о том, какие это были группы, лишь по косвенным данным — площади стоянки, костям животных, этнографическим аналогиям. До недавнего времени было найдено лишь 9 следов неандертальцев в четырёх локациях.

Состав социальных групп неандертальцев учёные изучали по случаям одновременной гибели нескольких человек, что встречается крайне редко.

Французские археологи под руководством Доминик Клике в Нормандии недалеко от города Ле Розель обнаружили окаменелости 257 следов, оставленных неандертальцами около 80 тысяч лет назад. Слой, содержащий находки представляет собой палеодюны, образовавшиеся 70−115 тысяч лет назад. Ученые обнаружили его в 1960-х годах, но регулярные раскопки начали проводить с 2012 года, когда возникла прямая угроза эрозионного разрушения слоя.

Также были найдены восемь отпечатков рук и шесть групп следов животных, а также многочисленные каменные орудия и кости животных, в том числе со следами разделки.

Учёные занялись исследованием 104 следов, сохранившихся лучше других и выяснили состав и численность группы неандертальцев. В группе оказалось от 10 до 13 человек, причём взрослых в ней было не больше 2−3 человек, их следы говорили о том, что это были мужчины массивного телосложения до 190 см роста. Более половины группы составляли дети от двух до 10 лет, а остальные были подростками, если судить по размеру ног.

Неандерта́лец или человек неандертальский — вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Первые люди с чертами протонеандертальца существовали в Европе ещё 350—600 тысяч лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад.

Неандертальцы обладали средним ростом (около 165 см), массивным телосложением и большой головой по-звериному вытянутой формы. По объёму черепной коробки они даже превосходили современных людей. Их отличали мощные надбровные дуги, выступающий широкий нос и очень маленький подбородок. Шея короткая и как будто под тяжестью головы наклонена вперёд, руки короткие и лапообразные. Существуют предположения, что некоторые неандертальцы могли быть рыжими и светлокожими.