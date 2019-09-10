Вильнюс, , 15:19 — REGNUM Как минимум сразу в четырёх странах поздно вечером 9 сентября очевидцы наблюдали за падением, очевидно, достаточно крупного метеорите, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 сентября.

Явление наблюдали в Калининградской области России, Литве, Латвии и Белоруссии сразу после 21:00 по московскому времени. «Он как яркая комета зелёного цвета пролетел к горизонту и развалился на несколько частей. Я вначале даже не понял, что это метеорит. Подумал, что сигнальная ракета упала. Никакого звука вообще не было, хотя казалось, что он пролетел очень близко», — рассказал собеседник ИА REGNUM, который наблюдал метеорит в столице Литвы Вильнюсе.

«Мы стояли в очереди на стадион на игру сборной России и Казахстана по футболу. Там народ немного всполошился, я голову повернул, но подумал, что какой-то китайский фонарик падает», — рассказал другой собеседник агентства, который наблюдал явление в Калининграде.

В Калининградской области падение сняли на авторегистратор. В этот момент автор видео проезжал рядом с Чкаловском Калининградской области.

Его же зафиксировал авторегистратор в латвийском Даугавпилсе. Метеорит наблюдали и в Риге, его на видео сняли и жители Минска.