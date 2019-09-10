Риверсайд, США, , 15:13 — REGNUM Учёные Калифорнийского университета Риверсайд обнаружили, что трутни при спаривании вводят маткам особые токсины, вызывающие слепоту, рассказал 10 сентября phys.org.

Энтомолог Борис Баер, проводивший исследования размножения медоносных пчёл, объяснил, что трутни вырабатывают токсины, ухудшающие зрение, чтобы максимально использовать одну мимолетную возможность передать свои гены потомству.

Новое исследование обнаруживает, что во время секса самцы вводят токсины, которые вызывают временную слепоту. Вся сексуальная активность пчёл происходит в течение короткого раннего периода их жизни, во время которого трутни умирают, а матки могут жить в течение многих лет без повторного спаривания.

Спаривание пчёл происходит во время полёта, и матка, временно потерявшая зрение, не может повторно спариться, так как её полёт затруднён.

Токсины, обнаруженные исследователями, являются белками, содержащимися в семени трутней. Более ранняя работа команды Баера также открыла токсины семенной жидкости пчелы, которые убивают сперму конкурентов.

Примерно 10 лет назад Баер и его международная команда начали анализировать, какие белки можно найти в жидкостях медоносных пчел.

Изучение белков семенной жидкости потребовало междисциплинарной команды энтомологов, биологов, биохимиков и других специалистов для их выявления и изучения их влияния на королев.

Понимание особенностей спаривания медоносных пчел может использоваться для развития программ размножения и помощи насекомым, от которых зависит опыление множества растений на Земле.

Напомним, последние годы в мире наблюдается массовое вымирание пчелиных семей. Наука пока не пришла к однозначным выводам о природе этого бедствия и не выработала мер борьбы с проблемой. По подсчётам учёных, существование более трети продуктов питания, потребляемых человеком, напрямую зависит от опыления пчёлами.