Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Политические санкции, наложенные на Иран со стороны США, сдерживают мировой научный прогресс, считают аналитики онлайн-журнала BMJ Global Health, пишет 9 сентября phys.org.

По словам аналитиков, под воздействием американских санкций иранским ученым было отказано в возможности публиковать свои результаты, посещать совещания и получать доступ к основным материалам и информации в ущерб международному сотрудничеству и способности стран реагировать на кризисы в области здравоохранения.

Введение американских санкций побудило многие влиятельные издания отказаться от обработки и публикации исследовательских работ из Ирана.

Аналитики отмечают, что международные исследования очень сильно страдают от политических санкций и академического бойкота, которые все чаще используются в так называемой гибридной войне.

Последствия санкций для экономики и здоровья оказались далеко идущими: они распространились на весь Ближневосточный регион, оказали значительное влияние на исследования и публикации.

Отрицательное воздействие санкций также распространяется на клинические испытания, спонсируемые иностранными агентствами, которые были остановлены или приостановлены — отмечают эксперты.

Также они подчеркивают, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что академические бойкоты не являются успешными инструментами для достижения политических целей. Однако они отрицательно влияют на здравоохранение уязвимых и обездоленных.

«Мы заключаем, что академические бойкоты нарушают свободы исследователей и ограничивают прогресс. Свободный обмен идеями, независимо от вероисповедания, необходим для оптимизации глобального научного прогресса» — заявляют эксперты.

Напомним, в 2010 году были введены санкции Совета Безопасности ООН за разработку Ираном ядерной программы. В 2015 году было достигнуто международное соглашение об их отмене в обмен на значительное сокращение Ираном ядерных исследований и объектов.

Однако в мае 2018 года нынешняя администрация США в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила санкции, при этом угрожая уголовным преследованием для граждан США, замеченных в сотрудничестве с иранскими структурами.