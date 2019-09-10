Лондон, , 13:38 — REGNUM Интернациональный коллектив учёных описал новый род и вид птерозавров, назвав его Cryodrakon boreas, сообщается 9 сентября в Journal of Vertebrate Paleontology.

В 1980 — 1990-х годах в Канаде были обнаружены фрагменты скелетов нескольких крупных птерозавров-аждархид. Находки были отнесены к периоду 76,7 — 74,3 миллиона лет назад.

Тогда этих ящеров не описали, теперь же это решили сделать палеонтологи Дэвид Хоун из Лондонского университета королевы Марии, Майкл Хабиб из Южно-Калифорнийского университета и Франсуа Террьен из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея.

Оказалось, что это новый род и вид аждархид. От прочих представителей семейства они отличались особенностями строения позвонков. Исследователи поэтично назвали его Cryodrakon boreas, что можно перевести как «холодный дракон северных ветров». Учёные считают, что криодраконы были одними из крупнейших представителей семейства, а значит, самыми большими летающими животными. Размах крыльев взрослых «драконов» мог достигать 10 — 11 метров.

Аждархиды — это семейство верхнемеловых птерозавров. Отличие от других птеродактилей состоит в особом строении клюва и наличии маленького гребешка на затылке. Открыл семейство российский палеонтолог Лев Александрович Несов, он счёл аждархид рыбоядными, однако некоторые, например, кетцалькоатли, могли питаться наземными динозаврами.

Многие учёные считают, что птерозавры были способны адаптироваться к экстремальным условиям. Так, останки этих ящеров были найдены в США, на территории гигантской древней пустыни. Предположительно, возможность приспосабливаться к тяжёлым условиям помогла птерозаврам пережить триасово-юрское вымирание и дожить до конца мелового периода.